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Російський дрон вдарив у багатоповерхівку в Харкові: пошкоджено будинок на рівні 22 поверху
У Шевченківському районі Харкова російський ударний безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Після удару сталася пожежа, пошкоджено фасад і вибито щонайменше десять вікон.
У Харкові російський ударний дрон атакував житлову багатоповерхівку у Шевченківському районі міста.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За попередньою інформацією, влучання зафіксували у фасадну частину будинку на рівні 22-го поверху. Внаслідок удару загорівся фасадний матеріал.
Пожежа, яка виникла після атаки, самостійно згасла ще до прибуття рятувальників. Також вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше десять вікон у будинку.
Станом на зараз інформації про постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби, триває уточнення наслідків російської атаки.
У ніч проти 15 червня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні з застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного й наземного базування різних типів. Основний напрямок удару — Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.