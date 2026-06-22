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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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28
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Російський дрон вдарив у багатоповерхівку в Харкові: пошкоджено будинок на рівні 22 поверху

У Шевченківському районі Харкова російський ударний безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Після удару сталася пожежа, пошкоджено фасад і вибито щонайменше десять вікон.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Харкові російський ударний дрон атакував житлову багатоповерхівку у Шевченківському районі міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, влучання зафіксували у фасадну частину будинку на рівні 22-го поверху. Внаслідок удару загорівся фасадний матеріал.

Пожежа, яка виникла після атаки, самостійно згасла ще до прибуття рятувальників. Також вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше десять вікон у будинку.

Станом на зараз інформації про постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби, триває уточнення наслідків російської атаки.

У ніч проти 15 червня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні з застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного й наземного базування різних типів. Основний напрямок удару — Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
28
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