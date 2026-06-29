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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1398
Час на прочитання
1 хв

Російський дрон вгатив по маршрутці в обласному центрі: моторошні фото

Внаслідок удару загинули двоє людей, ще шестеро, серед яких дитина, дістали поранення.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Атака росіян на маршрутку в Запоріжжі

Атака росіян на маршрутку в Запоріжжі / © Запорізька ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська 29 червня вдарили дроном по маршрутному таксі в одному з районів Запоріжжя. Внаслідок удару загинули двоє людей.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Через російську атаку постраждали шестеро людей. Серед поранених є дитина.

Атака росіян на маршрутку в Запоріжжі / © Запорізька ОВА

Атака росіян на маршрутку в Запоріжжі / © Запорізька ОВА

Атака росіян на маршрутку в Запоріжжі / © Запорізька ОВА

Атака росіян на маршрутку в Запоріжжі / © Запорізька ОВА

Атака росіян на маршрутку в Запоріжжі / © Запорізька ОВА

Атака росіян на маршрутку в Запоріжжі / © Запорізька ОВА

Атака росіян на маршрутку в Запоріжжі / © Запорізька ОВА

Атака росіян на маршрутку в Запоріжжі / © Запорізька ОВА

Атака росіян на маршрутку в Запоріжжі / © Запорізька ОВА

Атака росіян на маршрутку в Запоріжжі / © Запорізька ОВА

Атака росіян на маршрутку в Запоріжжі / © Запорізька ОВА

Атака росіян на маршрутку в Запоріжжі / © Запорізька ОВА

Атака росіян на маршрутку в Запоріжжі / © Запорізька ОВА

Атака росіян на маршрутку в Запоріжжі / © Запорізька ОВА

Атака росіян на маршрутку в Запоріжжі / © Запорізька ОВА

Атака росіян на маршрутку в Запоріжжі / © Запорізька ОВА

Росіяни вдарили по маршрутці в Запоріжжі / © Запорізька ОВА

Росіяни вдарили по маршрутці в Запоріжжі / © Запорізька ОВА

Нагадаємо, вранці 29 червня армія РФ завдала удару по Дніпру. Чотири людини загинуло, ще 21 — поранено.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1398
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