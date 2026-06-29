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Російський дрон вгатив по маршрутці в обласному центрі: моторошні фото
Внаслідок удару загинули двоє людей, ще шестеро, серед яких дитина, дістали поранення.
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Російські війська 29 червня вдарили дроном по маршрутному таксі в одному з районів Запоріжжя. Внаслідок удару загинули двоє людей.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Через російську атаку постраждали шестеро людей. Серед поранених є дитина.
Нагадаємо, вранці 29 червня армія РФ завдала удару по Дніпру. Чотири людини загинуло, ще 21 — поранено.
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