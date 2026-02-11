- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1370
- Час на прочитання
- 1 хв
Російський дрон влетів у приватний будинок, де вбив трьох дітей і чоловіка: що відомо (фото)
Влучання російського безпілотника сталося у житловий будинок у місті Богодухів.
Вночі проти 11 лютого російська армія атакувала ударним безпілотником приватний сектор міста Богодухів у Харківській області. Ворог вбив трьох дітей та 34-річного чоловіка.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
З-під завалів рятувальники вилучили тіла чотирьох жертв: 34-річного чоловіка та трьох дітей: двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки. Окрім загиблих, постраждали ще двоє осіб. Зокрема, 35-річна вагітна жінка.
Що відомо
За даними рятувальників, влучання БпЛА сталося у житловий будинок. Вій повністю зруйнований. Виникла пожежа на площі 60 кв. м.
Фото наслідків
Як повідомлялося, днями на Харківщині, в Борівській громаді, дрон знищив авто з хлібом, який розвозив староста. У результаті удару транспорт був повністю знищений вогнем. Сам посадовець зазнав легких поранень, однак його життю нічого не загрожує.