Атака на Одесу / © Facebook / Сергій Лисак

У ніч проти 1 червня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Один із ворожих БпЛА влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок.

Про наслідки удару повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Сергій Лисак.

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі: зруйновано два поверхи, є постраждалий (фото)

Внаслідок удару частково зруйновано перший та другий поверхи багатоповерхівки. Також пошкоджено фасад будівлі та балкони.

На місці виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося локалізувати.

Крім того, через атаку загорілася нежитлова двоповерхова будівля.

Станом на ранок відомо про одного постраждалого. Медики надали йому необхідну допомогу на місці.

Наразі в Одесі тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки. На місцях працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Нагадаємо, вдень 27 травня російська армія запустила по Україні БпЛА. Під прицілом вчергове була Одеса. В місті сталися влучання, стало відомо про потерпілих.

