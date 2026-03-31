Укрaїнa
1770
1 хв

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в одному з міст: перші деталі від влади

Внаслідок російської атаки в обласному центрі пошкоджено багатоповерхівку.

Олена Капнік
Атака РФ. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У вівторок, 31 березня, російська армія вдарила безпілотниками по Одесі. Один з дронів влучив у дев’ятиповерховий будинок у Київському районі.

Про це заявив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Під ранок ворог атакував Одесу ударними БпЛА. Зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок», — наголосив чиновник.

Наслідки атаки на Одесу

Російський дрон влучив в балкон квартири на третьому поверсі. За словами керівника МВА Сергія Лисака, у будинку пошкоджено фасад, балкони та скління — від другого до четвертого поверху. Внаслідок «прильоту» сталася пожежа. Її вже ліквідували рятувальники.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Оле Кіпер додав, що постраждав 50-річний чоловік - у нього різана рана передпліччя. Він лікуватиметься амбулаторно, минулося без шпиталізації.

Під ранок ворог атакував Одесу ударними БпЛА. / © Facebook / Сергій Лисак

Як повідомлялося, цієї ночі ворог атакував низку українських міст. Зокрема, вибухи було чутно у Запоріжжі та Миколаєві. Зранку гучно було на Одещині, де повітряна тривога тривала від 04:47 до 06:29.

