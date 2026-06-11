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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1056
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1 хв

Російський дрон влучив просто у будинок із малими дітьми: загинула бабуся, онуки в лікарні

Російський дрон убив жінку у власному домі: поруч були онуки - 3-річний хлопчик і 4-річна дівчинка.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Безпілотник.

Безпілотник.

На світанку 11 червня У Шосткинському районі на Сумщині російський дрон прицільно влучив просто в будинок. БпЛА вбив убив 67-річну жінку.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров та прокуратура Сумщини.

Трагедія сталася на світанку у Зноб-Новгородській громаді. Внаслідок «прильоту» по будинку сталася пожежа.

«Загинула 67-річна жінка. Наступного тижня їй мало виповнитися 68 років. У будинку перебували двоє маленьких онуків загиблої», — наголосив чиновник.

За даними прокуратури, діти — це 3-річний хлопчик та 4-річна дівчинка, отримали поранення. Наразі вони під наглядом медиків.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини.

Нагадаємо, сьогодні зранку РФ атакувала Конотоп у Сумській області. Вночі у місті також лунали вибухи. Сталися влучання. Зокрема. пошкоджено житлові будинки. Є перебої зі світлом та газом.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1056
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