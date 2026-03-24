Російський дрон влучив у електропотяг з людьми: загинув пасажир (фото)

Під час атаки електричка перебувала на станції Слатине, що на Харківщині.

Олена Капнік
Електричка. / © УНІАН

Доповнено додатковими матеріалами

У вівторок, 24 березня, росіяни FPV-дроном поцілили в електропотяг сполученням Слатине — Харків. Загинув пасажир. Є потерпілі.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Російський обстріл стався на світанку — близько 05:20. За даними слідства, зафіксовано пряме влучання в електричку.

«За попередньою інформацією, для удару російська армія використала FPV-дрон, який поцілив у вагон потяга, що в той момент перебував на станції Слатине», — наголосили у прокуратурі.

На місці влучання загинув 61-річний пасажир. Машиніст потяга та його помічник отримали гостру реакцію на стрес.

На Харківщині ворожий дрон поцілив у електропотяг: загинула людина. / © Харківська обласна прокуратура

Російський дрон поцілив в електричку на Харківщині. / © Харківська обласна прокуратура

На Харківщині ворожий дрон поцілив у електропотяг: загинула людина. / © Харківська обласна прокуратура

Як повідомлялося, через нічну атаку РФ вночі 24 березня затримуються поїзди в низці регіонів України. Зокрема, на Полтавщині та Дніпропетровщині.

Водночас у Харківській області на сьогодні запровадили зміни у русі потягів. Зокрема, в напрямку станції Слатине. Так, на ділянці Слатине — Харків тимчасово не курсуватимуть два рейси: №6004 Харків — Слатине та №6007 Слатине — Харків.

