Російський дрон влучив у електропотяг з людьми: загинув пасажир (фото)
Під час атаки електричка перебувала на станції Слатине, що на Харківщині.
У вівторок, 24 березня, росіяни FPV-дроном поцілили в електропотяг сполученням Слатине — Харків. Загинув пасажир. Є потерпілі.
Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Російський обстріл стався на світанку — близько 05:20. За даними слідства, зафіксовано пряме влучання в електричку.
«За попередньою інформацією, для удару російська армія використала FPV-дрон, який поцілив у вагон потяга, що в той момент перебував на станції Слатине», — наголосили у прокуратурі.
На місці влучання загинув 61-річний пасажир. Машиніст потяга та його помічник отримали гостру реакцію на стрес.
Як повідомлялося, через нічну атаку РФ вночі 24 березня затримуються поїзди в низці регіонів України. Зокрема, на Полтавщині та Дніпропетровщині.
Водночас у Харківській області на сьогодні запровадили зміни у русі потягів. Зокрема, в напрямку станції Слатине. Так, на ділянці Слатине — Харків тимчасово не курсуватимуть два рейси: №6004 Харків — Слатине та №6007 Слатине — Харків.