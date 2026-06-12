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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

Російський дрон влучив у гуртожиток: з’явилися перші подробиці та фото

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Безпілотник.

Безпілотник. / © ТСН.ua

Вночі 12 червня Суми перебували під атакою російських безпілотників. Дрони завдали удару по гуртожитку в обласному центрі. Минулося без травмованих.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Сумах росіяни завдали удару БпЛА по гуртожитку на рівні Шостого поверху. Інформації про травмованих не надходило», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки у будівлі вибито вікна.

Фото наслідків

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
24
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