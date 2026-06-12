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Російський дрон влучив у гуртожиток: з’явилися перші подробиці та фото
Вночі 12 червня Суми перебували під атакою російських безпілотників. Дрони завдали удару по гуртожитку в обласному центрі. Минулося без травмованих.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«Сумах росіяни завдали удару БпЛА по гуртожитку на рівні Шостого поверху. Інформації про травмованих не надходило», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки у будівлі вибито вікна.
Фото наслідків
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