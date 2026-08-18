Російський дрон влучив у ліжечко дворічного хлопчика в Херсоні: що з малюком

Російський дрон влучив у ліжечко малюка / © Національна поліція України

Реклама

У Херсоні російський дрон влучив у приватний будинок: боєприпас пробив вікно, залетів до дитячої кімнати та впав просто в ліжечко, де спав дворічний хлопчик. Дитина дивом уціліла й не зазнала травм.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Реклама

У Херсоні російський дрон поцілив у дитяче ліжечко, де спав малюк

Матір із сином одразу доставили до лікарні — наразі їхньому життю нічого не загрожує. Поліцейські разом із волонтерами вже готують родину до евакуації у безпечніший регіон.

Реклама

Загалом за минулу добу Херсонщина зазнала серії масованих атак. У селі Новокаїри внаслідок удару ворожого FPV-дрона загинули двоє чоловіків віком 58 та 67 років.

Ще 12 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед травмованих — двоє правоохоронців, яких окупанти цілеспрямовано атакували FPV-дроном у Херсоні, водій маршрутки, водії цивільних авто, а також жителі обласного центру, Нововоронцовки, Гаврилівки та Білозерки.

«Росія продовжує цілеспрямовано тероризувати мирних жителів Херсонщини, застосовуючи FPV-дрони, ударні безпілотники та артилерію. Поліція фіксує кожен злочин і збирає докази для притягнення винних до відповідальності», — пишуть у Нацполі.

Війна в Україні — Росія масовано атакує мирні міста:

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару двома ракетами «Бандероль» по людній центральній частині селища Печеніги на Харківщині.

Реклама

Внаслідок атаки пошкоджено пошту, магазини, кафе, приватні будинки та автомобілі, спалахнула пожежа. За наявними даними, загинули 10 осіб, понад 15 людей дістали поранення, їм надається медична допомога.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття та пообіцяв обов’язкову відповідь РФ, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

Крім того, під ранок 18 серпня ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру на Київщині, зокрема, спалахнула потужна пожежа через влучання у розподільчий центр компанії EVA у Броварах.

У результаті обстрілу також пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок. Серед працівників підприємства та жителів району постраждалих немає, проте у компанії попередили про можливий тимчасовий дефіцит товарів.

Реклама

Новини партнерів