Росія дроном вдарила по пасажирському поїзду: перші подробиці

Влучання дрона у потяг на Сумщині / © Прокуратура Сумської області

Доповнено додатковими матеріалами

У суботу, 14 березня, російський дрон влучив у приміський пасажирський потяг на Сумщині.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі в коментарі «Суспільному».

Повідомляється, що російські терористи завдали удару по штовхачу приміського пасажирського потяга «Смородине — Ворожба» поблизу села Новоселиця Верхньосироватської громади.

За попередніми даними, постраждалих немає. Пасажирів потяга евакуювали у безпечне місце.

Атаки РФ на залізницю

Агресорка Росія посилено «полює» на українські поїзди. Лише від початку березня зафіксовано чимало атак на залізницю, де основною ціллю став рухомий склад. Росіяни використовують дрони для знищення вагонів, локомотивів, мостів і депо, намагаючись паралізувати сполучення.

У зв’язку із атаками російських терористів «Укрзалізниця» змінює маршрути багатьох потягів та скасовує рейси. Зокрема, такі заходи вживаються у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, у четвер, 12 березня, російська терористична армія атакувала територію залізничної станції у Сумській області. На щастя, минулося без потерпілих.