Російський дрон влучив у приватний будинок у Харкові: виникла пожежа

Ворог атакував Харків / © unsplash.com

Реклама

У ніч проти 31 жовтня ворожий ударний безпілотник атакував Основ’янський район Харкова.

Про атаку повідомив міський голова Ігор Терехов.

Реклама

Спочатку він поінформував про пожежу, яка виникла внаслідок удару.

Реклама

Згодом мер уточнив, що безпілотник поцілив безпосередньо в приватний житловий будинок.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про наближення російських ударних дронів до Харкова.

Раніше повідомлялося, що Україну вночі 31 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російська армія вдень 30 жовтня вкотре атакувала Дніпро. Під удар потрапив об’єкт критичної інфраструктури.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів