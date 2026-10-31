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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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9
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Російський дрон влучив у приватний будинок у Харкові: виникла пожежа

Наразі інформація щодо пошкоджень та постраждалих — уточнюється.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог атакував Харків

Ворог атакував Харків / © unsplash.com

У ніч проти 31 жовтня ворожий ударний безпілотник атакував Основ’янський район Харкова.

Про атаку повідомив міський голова Ігор Терехов.

Спочатку він поінформував про пожежу, яка виникла внаслідок удару.

Згодом мер уточнив, що безпілотник поцілив безпосередньо в приватний житловий будинок.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про наближення російських ударних дронів до Харкова.

Раніше повідомлялося, що Україну вночі 31 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російська армія вдень 30 жовтня вкотре атакувала Дніпро. Під удар потрапив об’єкт критичної інфраструктури.

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