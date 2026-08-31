Російський дрон влучив у супермаркет у центрі міста — що відомо про наслідки (фото)

Супермаркет у Херсоні / © Херсонська ОВА

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У понеділок, 31 серпня, російські війська атакували цивільний об’єкт. Близько 16:30 ворожий дрон влучив у дах торговельного залу одного із супермаркетів у Центральному районі міста Херсон.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської міської військової адміністрації.

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Внаслідок атаки постраждала дитина. Поранення дістав 11-річний хлопчик, якого доправили до лікарні. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

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Близько 16:30 російський дрон влучив у дах супермаркету в Центральному районі міста. Поранено 11-річного хлопчика / © Херсонська ОВА

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, це черговий удар російських військ по цивільній інфраструктурі, де перебували мирні люди. Раніше йшлося про те, що Росія п’яту добу поспіль виснажує Київ безперервними атаками дронів.

Тим часом Херсон готується до найважчої зими. Окупанти зруйнували ТЕЦ, тому містян попередили: опалювального сезону не буде.

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