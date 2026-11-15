Російський дрон влучив у житловий будинок у великому місті: що відомо про наслідки атаки (оновлено)

Росія атакувала Кропивницький — ілюстративне фото / © соцмережі

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Російський безпілотник вранці 15 листопада влучив у житловий будинок у Кропивницькому.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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Атака дрона на Кропивницький 15 листопада: що відомо

«У Кропивницькому ворожий дрон влучив у житловий будинок. Деталі з’ясовуються. Будьте в безпечних місцях!» — написав Райкович.

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Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного безпілотника в напрямку міста. Повітряну тривогу в Кропивницькому районі оголосили близько 09:40.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки постраждали троє людей. Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

«Через ворожу атаку в Кропивницькому постраждали троє людей. Одного чоловіка доправили до лікарні, ще двоє відмовилися від госпіталізації», — ідеться в повідомленні очільника ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 15 жовтня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Кропивницький та Кіровоградську область. За даними місцевої влади, в обласному центрі внаслідок ударів загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення.

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