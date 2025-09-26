Російський дрон вибухнув біля однієї з українських АЕС: що відомо

Південноукраїнська АЕС. / © Фото з відкритих джерел

Збитий російський безпілотник вибухнув приблизно за 800 метрів від Південноукраїнської атомної електростанції, що у Миколаївській області.

Про це повідомили спостерігачі МАГАТЕ.

Зазначається, що команда отримала від станції повідомлення про 22 безпілотники, які було помічено пізно ввечері 24 вересня та рано 25 вересня в зоні спостереження. Деякі БпЛА наближалися до станції на відстані лише пів кілометра.

Зі свого місця проживання поблизу станції члени команди МАГАТЕ чули стрілянину та вибухи близько 1:00. Пізніше вони відвідали місце падіння одного з дронів. Було виявлено вирву розміром чотири квадратні метри та глибиною близько одного метра.

За даними електростанції, також була пошкоджена регіональна лінія електропередач напругою 150 кіловольтів (кВ). Втім, вона не була під’єднана до АЕС і безпосереднього впливу на ядерну безпеку не було.

“Знову дрони пролітають надто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. На щастя, інцидент минулої ночі не призвів до пошкоджень самої Південноукраїнської АЕС. Наступного разу нам може не так пощастити”, - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він закликав сторони “виявити максимальну військову стриманість навколо всіх важливих ядерних об'єктів”.

Зауважимо, Південноукраїнська АЕС - одна з трьох атомних електростанцій, які наразі діють в Україні. Наразі три її енергоблоки працюють на повну потужність.