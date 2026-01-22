- Дата публікації

Російський дрон вибухнув між житловими будинками в Чернігові: з’явилися фото
У четвер зранку ворожий безпілотник впав у Чернігові поміж житлових будинків, попередньо, без постраждалих.
Зранку у четвер, 22 січня, російський безпілотник вибухнув у Чернігові між житловими будинками.
Про це голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив у Facebook.
За словами Чауса, «учора, просто серед дня, „Герань“ вдарила по будівлі позашкільного навчального закладу в Сновську. Руйнування значні. На місці влучання працювали вогнеборці».
«Сьогодні від самого ранку ворожий безпілотник вибухнув у Чернігові поміж житлових будинків. Попередньо, без постраждалих», — підкреслив він.
Загалом, як зазначив очільник ОДА, протягом минулої доби було 35 російських ударів, пролунали 52 вибухи.
Раніше авіаексперт Анатолій Храпчинський пояснив, чому збивати та перехоплювати «Шахеди» стає дедалі важче. Це пов’язано з постійним удосконаленням «мопедів» росіянами.