Російський дрон вибухнув між житловими будинками в Чернігові: з’явилися фото

У Чернігові дрон вибухнув просто між будинками / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку у четвер, 22 січня, російський безпілотник вибухнув у Чернігові між житловими будинками.

Про це голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив у Facebook.

За словами Чауса, «учора, просто серед дня, „Герань“ вдарила по будівлі позашкільного навчального закладу в Сновську. Руйнування значні. На місці влучання працювали вогнеборці».

Реклама

«Сьогодні від самого ранку ворожий безпілотник вибухнув у Чернігові поміж житлових будинків. Попередньо, без постраждалих», — підкреслив він.

У Чернігові дрон вибухнув просто між будинками / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

У Чернігові дрон вибухнув просто між будинками / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

У Чернігові дрон вибухнув просто між будинками / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

У Чернігові дрон вибухнув просто між будинками / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Загалом, як зазначив очільник ОДА, протягом минулої доби було 35 російських ударів, пролунали 52 вибухи.

Раніше авіаексперт Анатолій Храпчинський пояснив, чому збивати та перехоплювати «Шахеди» стає дедалі важче. Це пов’язано з постійним удосконаленням «мопедів» росіянами.