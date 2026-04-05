Російський дрон влучив у цивільне авто: є загиблий та важкопоранена

Удар по авто у Нікополі

У Нікополі російські війська знову атакували цивільне авто FPV-дроном. Унаслідок удару є загиблий та поранена.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Деталі атаки на Нікополь

За даними правоохоронців, вранці безпілотник поцілив в автомобіль, який рухався однією з найжвавіших вулиць міста.

На місці загинув 61-річний водій. Його 60-річна дружина отримала тяжкі поранення — жінку госпіталізували у важкому стані.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки чергового обстрілу.

Як стало відомо раніше, армія РФ завдали удару FPV‑дронами по ринку в Нікополі на Дніпропетровщині. Загинули щонайменше 5 людей, а число поранених зросло до близько 25 осіб. Виникла серйозна пожежа, зруйновані торгівельні павільйони та магазини.

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 5 квітня, атакували дроном цивільне авто у Херсоні. Загинув поліцейський.