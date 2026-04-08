Російський диверсант готував вибухову пастку для правоохоронців
Зловмисник, який власноруч виготовив вибуховий пристрій, мешкав неподалік військового об’єкта в Івано-Франківському районі.
На Івано-Франківщині СБУ та Нацполіція затримали колишнього інженера, який саморобною вибухівкою намагався підірвати правоохоронців. Чоловік має російське громадянство і часто відвідував окуповані території України.
Про це повідомили в управлінні СБУ в Івано-Франківській області.
Встановлено, що раніше зловмисник працював інженером нафтогазової галузі. Після початку російської агресії часто відвідував окуповані території, де й потрапив у поле зору спецслужб держави-агресорки.
За інформацією контррозвідки СБУ, у перший рік повномасштабного вторгнення він виїхав до окупованої частини Запорізької області, а на підконтрольну українській владі територію повернувся у 2025 році. Відтоді мешкав неподалік військового об’єкта в Івано-Франківському районі.
Розтяжку з вибухівкою зловмисник встановив перед другими вхідними дверима будинку. Вона мала спрацювати у момент входу правоохоронців до приміщення.
Вибухотехніки обстежили пристрій та одразу знешкодили його. Саморобна вибухівка була споряджена шрапнеллю із самонарізних шурупів для посилення уражаючої дії.
Під час затримання правоохоронці виявили та вилучили в нього:
власноруч накреслені схеми електровибухової мережі;
дроти та саперний тестер для контролю підриву вибухівки електричним способом;
блокноти з чорновими записами;
три флеш-накопичувачі зі шпигунським програмним забезпеченням;
мобільні телефони, сімкарти мобільних операторів РФ.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За результатами експертизи вилучених доказів дії підозрюваного може бути додатково перекваліфіковано.
Нагадаємо, у ніч проти 22 лютого у Львові прогриміли вибухи. У Національній поліції повідомили про теракт, внаслідок якого загинула поліцейська і ще 25 людей отримали поранення. Ймовірну виконавицю затримали.