Укрaїнa
128
Російський FPV-дрон ударив по мікроавтобусу на Запоріжжі: є пострадалі

Ворожий FPV-дрон знищив мікроавтобус, по якому він вдарив у Запорізькому районі.

Ірина Лаб'як
FPV-дрон

FPV-дрон / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Запорізькому районі росіяни атакували FPV-дроном мікроавтобус. Через удар постраждало четверо людей.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Голова ОВА зазначив, що російський FPV-дрон вдарив по мікроавтобусу, який рухався автодорогою. Транспорт було знищено.

«Чотири людини отримали травми — їм надається уся необхідна допомога», — написав Федоров у Мережі.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада Україну атакувала низка російських дронів. Ворожі безпілотники фіксувалися на півночі, сході та півдні країни.

Вранці у Миколаєві пролунали вибухи: ППО працювала по російських дронах. Місцева влада повідомляла про підвищену загрозу для Інгульського та Центрального районів.

