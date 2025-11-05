- Дата публікації
Російський FPV-дрон ударив по мікроавтобусу на Запоріжжі: є пострадалі
Ворожий FPV-дрон знищив мікроавтобус, по якому він вдарив у Запорізькому районі.
У Запорізькому районі росіяни атакували FPV-дроном мікроавтобус. Через удар постраждало четверо людей.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Голова ОВА зазначив, що російський FPV-дрон вдарив по мікроавтобусу, який рухався автодорогою. Транспорт було знищено.
«Чотири людини отримали травми — їм надається уся необхідна допомога», — написав Федоров у Мережі.
Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада Україну атакувала низка російських дронів. Ворожі безпілотники фіксувалися на півночі, сході та півдні країни.
Вранці у Миколаєві пролунали вибухи: ППО працювала по російських дронах. Місцева влада повідомляла про підвищену загрозу для Інгульського та Центрального районів.