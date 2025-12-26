Російський фронтовий РЕБ змінив тактику: експерт пояснив нову загрозу для українських FPV-дронів

FPV-дрон / © Defense Express

Російський фронтовий РЕБ зосередився на придушенні відеоканалів українських FPV-дронів, що є, з погляду окупантів, стратегічно правильним, але загрозливим підходом для ЗСУ.

Про це повідомив фахівець із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов у Telegram, коментуючи нещодавнє знищення чергової ворожої установки.

Знищення комплексу «Силок» («Штора»)

За словами експерта, пілоти одного з українських підрозділів успішно виявили та уразили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Силок», також відомий як «Штора». Попри намагання окупантів ретельно замаскувати техніку специфічна конструкція системи стала її слабким місцем.

«У нього кілька логоперіодичних довгих антен, які складно заховати», — зазначив Бескрестнов.

Силок (Штора) / © Сергій Флеш

Зміна стратегії ворожого РЕБ

Аналізуючи роботу російських систем, фахівець звернув увагу на зміну пріоритетів противника. Зараз російський фронтовий РЕБ спрямовує основні зусилля не на розрив зв’язку з оператором (канали управління), а на блокування відеосигналу, який передає FPV-дрон.

Експерт наголошує, що такий підхід ворога є «на 100% правильним» з точки зору ефективності протидії безпілотникам:

Мета: осліпити оператора дрона безпосередньо перед ударом.

Масштаб: весь фронт зараз «буквально забитий» російськими «Шторами».

Така тактика окупантів створює значні труднощі для українських підрозділів аеророзвідки та ударних дронів, оскільки втрата картинки унеможливлює точне наведення на ціль навіть за умови збереження керування апаратом.

