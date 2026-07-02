Російський "кріт" в академії Міноборони зливав ворогу секрети українських дронів

Затримання російського шпигуна / © СБУ

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Служба безпеки України затримала агента російської військової розвідки (ГРУ), який шпигував в одній із провідних академій Міністерства оборони України. Він намагався передати ворогу секретну інформацію про новітні розробки українських ударних безпілотників.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Агентом виявився доцент наукового центру академії. На замовлення російського ГРУ він копіював і пересилав куратору з РФ проєктну документацію про новітні ударні безпілотники Сил оборони України.

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Крім того, посадовець цілеспрямовано гальмував розвиток українських озброєнь: готував «негативні» висновки на тестові проєкти безпілотних та роботизованих систем, визнаючи їх нібито непридатними до використання в бойових умовах.

«Також посадовець безпідставно визнавав неперспективними розробки українських виробників озброєння, які проходили експертну оцінку своїх тактико-технічних характеристик», — зазначається у повідомленні СБУ.

Однак, військова контррозвідка СБУ документувала кожен крок фігуранта.

«Завдяки діям на випередження Служба безпеки використала „крота“ для дезінформування ворога, а також запобігла передачі рашистам секретних розробок української оборонної промисловості», — йдеться у повідомленні відомства.

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Спецоперацію проведено за сприяння міністра оборони, Головнокомандувача ЗСУ та керівництва академії.

© СБУ

На фінальному етапі співробітники СБУ затримали агента просто в його робочому кабінеті — в момент, коли він намагався відправити куратору з РФ нові секретні документи. Під час обшуку вилучено два мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які використовувалися для законспірованого зв’язку з ГРУ.

Слідство встановило, що доцента завербували через його знайомого з Росії. В обмін на виконання агентурних завдань він розраховував отримати посаду в окупаційній адміністрації РФ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

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Фігурант перебуває під вартою без права на заставу. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше колишнього начальника Штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитра Козюру було засуджено до довічного позбавлення волі за державну зраду в умовах воєнного стану.

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