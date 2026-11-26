Війна в Україні / © ТСН

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Російський наступ в Україні у 2026 році не приніс Москві значних територіальних здобутків, натомість обернувся величезними втратами особового складу російської армії. За оцінкою міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, Росія щомісяця втрачала на полі бою від 30 до 50 тисяч військовослужбовців.

Заяву польського міністра цитує Clash Report.

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Сікорський зазначив, що протягом року Росія справді розпочала масштабний наступ, до якого готувалася. Однак очікуваного просування та суттєвих територіальних результатів російські війська не досягли.

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«Росія не перемагає на полі бою. Цього року мав відбутися великий наступ, і він справді стався. Проте Росія не захопила значних територій», — наголосив очільник польського МЗС.

За його словами, ситуація на фронті виявилася для Кремля ще менш успішною, оскільки українські військові змогли повернути під контроль окремі ділянки території.

Водночас російська армія зазнавала колосальних втрат. Сікорський оцінив кількість загиблих і поранених російських військовослужбовців у 30–50 тисяч щомісяця.

«Насправді Україна відвоювала певні ділянки, тоді як Росія зазнала втрат від 30 000 до 50 000 солдатів на місяць. Я б не назвав це російською перемогою», — підсумував польський міністр.

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Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков закликав не брати до уваги дані незалежних видань про втрати російської армії у війні проти України, які свідчать про сотні тисяч загиблих. Водночас представник російського диктатора Володимира Путіна не навів жодних альтернативних цифр.

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