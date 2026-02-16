Плани Путіна зірвали: ЗСУ відкинули армію РФ на 9 км, наступ окупантів сповільнюється — ISW

Фронт / © ТСН.ua

Армія РФ продовжує наступ повільними темпами, які наразі не свідчать про загрозу прориву української оборони. ЗСУ у листопаді–грудні звільнили понад 100 кв. км на Харківському, Костянтинівському, Покровському та Новопавлівському напрямках, а також значну частину Куп’янська й прилеглих територій.

Про це пише ISW.

Що відомо про просування ЗСУ та армії РФ

Російські війська продовжують просуватися повільно, і ці темпи поки що не свідчать про загрозу обвалу української оборони. Від кінця листопада 2025 року до середини лютого 2026 року динаміка була нестабільною: від пікових 141 кв. км за тиждень (25–31 січня) до 74 кв. км у період 8–14 лютого. Водночас українські сили у листопаді–грудні провели низку успішних дійн на Харківському, Костянтинівському, Покровському та Новопавлівському напрямках, повернувши загалом понад 100 кв. км. Окремо наприкінці грудня було звільнено значну частину Куп’янська та навколишніх територій, що призвело до втрати Росією контролю ще над понад 300 кв. км.

За даними ISW, українські підрозділи нещодавно здійснили тактичні контратаки вздовж річок Янчур і Гайчур на напрямках Олександрівки та Гуляйполя, звільнивши кілька населених пунктів і відтіснивши противника на окремих ділянках. 15 лютого військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що приблизно з 8 лютого темпи російського просування тут суттєво знизилися й фактично зупинилися. За його оцінкою, українським силам вдалося відкинути російські підрозділи на 9–9,5 км на окремих вузьких відтинках фронту.

Водночас Машовець наголосив, що нинішні дії не є масштабною операцією оперативного рівня: «українські сили не проводять «контрнаступ»». Він підкреслив, що йдеться саме про локальні тактичні контратаки, а не про широку наступальну кампанію на зразок операцій 2022 року.

Українські підрозділи, за його словами, витіснили російські сили з низки населених пунктів поблизу Олександрівки та Гуляйполя, форсували річку Гайчур і ведуть бої за нові рубежі. Контратаки вздовж лінії Цвіткове–Залізничне дозволили зупинити просування противника, хоча на окремих ділянках росіяни все ж змогли просунутися до 1,2 км.

Аналітики пов’язують активізацію українських дій із нещодавнім обмеженням доступу російських військ до Starlink, що, за повідомленнями російських мілблогерів, створює труднощі зі зв’язком і управлінням військами. Крім того, за оцінкою Машовця, російське командування готується до літньої кампанії 2026 року на напрямках Слов’янськ–Краматорськ та Оріхів–Запоріжжя, однак намагання захопити вигідні стартові позиції відбувається повільно.

Таким чином, попри окремі просування, загальна картина свідчить про уповільнення російського наступу на окремих ділянках і посилення українських тактичних контратак.

Раніше аналітики DeepState зафіксували просування РФ у районі села Новомиколаївка на Донеччині. Це демонструє оновлена карта бойових дій.

Згідно з даними проєкту, позиції загарбників зміщуються вперед у цьому напрямку, але офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ щодо масштабу чи тактичного значення цього просування поки немає.

Як наголошують експерти, для повної оцінки ситуації потрібні додаткові дані.