Російський обстріл Києва: мешканка пошкодженого будинку розповіла про наслідки

Удар РФ по Києву 12 січня

Жителька Києва розповіла про наслідки обстрілу РФ. Є поранені та руйнування.

Про це повідомляють «Новини.LIVE».

Мешканка столиці про пережите

Російський дрон впав на парковку поблизу житлового будинку. Ударною хвилею вибило вікна.

«Тривога, буквально через 1–2 хвилини почули звук „Шахеда“. Вискочили в коридор. Влучив сюди, де машина», — розповіла жінка.

Як розповіла Олена, у сусідньому будинку є поранені.

«На тому боці вікно вибило у нас. Наче всі живі. У тому будинку, знаю, дівчаток поранило склом», — каже киянка Олена про нічну атаку РФ.

Раніше показали відео з наслідками російської атаки на Київ. Вибухова хвиля вибила вікна в житловому будинку, закладах освіти, потрощено автомобілі.

Нагадаємо, вночі 12 січня Росія атакувала Київ ударними дронами типу «Шахед». Внаслідок обстрілу у Соломʼянському районі зафіксовано падіння уламків. Спалахнула пожежа в нежитловій будівлі, яку пізніше локалізували.

За іншою адресою уламки впали поблизу житлового будинку.