Російський пропагандист опублікував координати будівлі в Києві, де заплановано захід з виробниками дронів

Загроза російського удару / © ТСН.ua

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На тлі посилених російських ударів по Києву публічний анонс заходу за участю виробників безпілотників привернув увагу російських пропагандистів, які поширили інформацію про місце його проведення та опублікували його координати.

На це звернув увагу український блогер і письменник Дмитро Калинчук (Вовнянко) в своєму дописі на Facebook.

Калинчук зазначив, що на офіційній сторінці Київського авіаційного інституту (КАІ) було оприлюднено повідомлення про день відкритих дверей за участю представників компаній «Генерал Черешня» та «Lab418», а також анонсовано дискусію з представниками оборонної галузі.

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«А праворуч цей скан КАІ радісно перепощує російський пропагандист Файтербомбер. І викладає координати головного корпусу КАІ», — написав Калинчук.

Він розкритикував організаторів заходу за публічне розкриття інформації про подію в умовах постійних російських атак.

«Мені цікаво, ті хто оголошують проведення ТАКИХ заходів, взагалі в курсі що відбувається в країні? Їм мало виставки БПЛА у Чернігові? Чи прильоту по Вишневому?» — зазначив блогер.

Калинчук висловив занепокоєння тим, що оприлюднення інформації про подібні заходи може створювати додаткові ризики безпеці, особливо в умовах активних російських ударів по столиці.

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Нагадаємо, що у Вишневому після нічної російської атаки детонація вибухових предметів на місці влучання тривала кілька годин. Мешканців закликали не виходити на вулицю, не відчиняти вікна та за можливості евакуювати дітей.

У The Wall Street Journal припустили, що вторинні вибухи можуть свідчити про детонацію боєприпасів, які зберігалися на складі.

У Генштабі заявили, що об’єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому на Київщині, не належить Збройним силам України.

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