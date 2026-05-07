Російський ракетний удар по Мерефі забрав ще одне життя

Ракетний удар по Мерефі 4 травня / © Олег Синєгубов

Кількість жертв ракетного удару РФ по Мерефі на Харківщині, який стався 4 травня, зросла до восьми. У лікарні помер 59-річний чоловік, який дістав тяжкі поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, медики до останнього боролися за життя постраждалого, однак урятувати його не вдалося через тяжкість травм.

«Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблого», — написав очільник ОВА.

Раніше було відомо про сімох загиблих унаслідок російського обстрілу Мерефи. Серед жертв — двоє чоловіків віком 50 і 63 роки, а також троє жінок віком 41, 52 і 74 роки. Згодом у лікарні помер 68- та 59-річний чоловіки. Ще понад три десятки людей поранені.

Нагадаємо, в Мерефі на Харківщині оголошено триденну жалобу за загиблими від удару «Іскандером».

