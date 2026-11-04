Російський "Шахед" ніс на Київ не лише вибухівку: що виявили після збиття (фото, відео)

Безпілотник

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Росіяни спрямували на Київ безпілотник типу «Шахед», який, окрім бойової частини, містив агітаційні листівки із небезпечним QR-кодом.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (позивний «Мадяр»).

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Він зазначив, що безпілотник біля своїх позицій збили бійці 427-го окремого батальйону СБС «Рарог». За словами командувача, росіяни намагаються поєднувати обстріли з інформаційно-психологічним тиском.

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«Терор тилових міст Неньки доповнюється ще й „психологічною турботою“: збитий над Україною ввечері 4 листопада „Шахед-агітатор“ ніс на Київ підбурювальний агіт-матеріал, ще й з пасткою кібер-фішингу при переході за QR-кодом», — зазначив Роберт Бровді.

Російський дрон із небезпечним QR-кодом / © Роберт Бровді «Мадяр»

Українців застерігають не сканувати QR-коди з таких листівок — це пастка ворога для викрадення персональних даних або зараження смартфона вірусом. На оприлюднених фото зображення коду навмисно розмили з міркувань безпеки.

Російський дрон із небезпечним QR-кодом / © Роберт Бровді «Мадяр»

Крім того, командувач навів дані щодо втрат противника: у період із 1 по 4 листопада (станом на 18:20) підрозділи Сил безпілотних систем ліквідували 2630 одиниць живої сили ворога.

Російський дрон із небезпечним QR-кодом / © Роберт Бровді «Мадяр»

Дата публікації 19:05, 04.11.26 Кількість переглядів 25 Росіяни атакували Київ «Шахедом» із листівками: у них виявили небезпечний QR-код

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Нагадаємо, Росія може керувати ракетами та «Шахедами» в режимі онлайн через супутникову мережу «Рассвет». Для повного покриття України Москві потрібно вивести на орбіту 200–250 таких супутників.

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