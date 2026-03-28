Укрaїнa
556
1 хв

Російський «Шахед» вдарив по пологовому, де було багато породіль і немовлят: деталі, фото

Після атаки у пологовому будинку повідомили, що тимчасово припиняють планову госпіталізацію.

Олена Капнік
Атака на пологовий в Одесі. / © Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Російські безпілотники атакували Одесу вночі проти суботи, 28 березня. У місті пошкоджено один з пологових будинків.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА.

«Пошкоджено цивільну інфраструктуру міста, а також медичний заклад — КНП „Пологовий будинок“ №5. Зафіксовано влучання в дах будівлі закладу», — йдеться у повідомленні.

За даними департаменту, на момент атаки в пологовому будинку перебували пацієнтки та медичний персонал: 33 жінки (22 — породіллі), а також 19 немовлят.

«Завдяки оперативним діям медиків усіх своєчасно евакуйовано до укриття. У пологовому будинку постраждалих немає», — додали у пресслужбі департаменту.

Втім, наразі пошкоджений під час пологовий тимчасово не прийматиме пацієнтів. Породіль перевели до інших медзакладів. Водночас двох новонароджених госпіталізовано дитячої лікарні.

В Одесі зафіксували влучання в дах одного з пологових будинків. Фото: Департамент охорони здоров’я ОВА.

Як повідомлялося, російські окупанти влаштували пекельну ніч в Одесі. Щонайменше одна людина загинула. У кількох районах міста значно пошкоджено житловий фонд: у багатоповерхівках зруйновано балкони, вибито вікна, сталися займання. У приватному секторі горіли житлові будинки. Пошкоджено понад 10 автомобілів.

556
