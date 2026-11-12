Російський топменеджер «Газпрому» має палац під Києвом за $4 млн: деталі

Палац топменеджера «Газпрому» за $4 млн: як росіянин намагається продати елітний маєток під Києвом / © Слідство.Інфо

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У селі Іванковичі під Києвом виставили на продаж за $4 млн розкішний маєток площею 850 квадратних метрів, який належить громадянину Росії та колишньому топменеджеру «Газпрому» Валерію Канюці.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідство. Інфо».

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Як розкішний маєток опинився у руках топменеджера «Газпрому»

За інформацією журналістів, власником резиденції є 72-річний громадянин Росії Валерій Канюка. Він став власником будинку та земельної ділянки ще 2009 року.

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Канюка багато років працював у російській газовій галузі. Зокрема, від 1999 до 2002 року був співробітником дочірньої структури «Газпрому» — «Газпром Видобування Ямбург».

У 2002 році він перейшов до компанії «Газкомплектімпекс», яку згодом перейменували на «Газпром Комплектацію». Там Канюка пропрацював загалом 15 років, звільнившись лише 2017-го.

Ця структура забезпечувала «Газпром» та його дочірні підприємства матеріально-технічними ресурсами.

Посади Канюки були досить високими. У 2008 році його згадували як виконувача обов’язків генерального директора компанії, у 2010-му — як заступника генерального директора, а в 2011 році він підписував контракт від імені підприємства у присутності російського диктатора Володимира Путіна.

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За даними джерел «Слідства.Інфо», його річна зарплата у 2015 році перевищувала 17 млн рублів, а у 2016-му — 19 млн рублів. У перерахунку за тодішнім курсом це становило приблизно 277–283 тисячі доларів на рік.

Із червня 2024 року сама компанія «Газпром Комплектація» перебуває під українськими санкціями.

Росіянин регулярно приїжджав до України та відпочивав в окупованому Криму

Журналісти також дослідили поїздки Канюки до України. За отриманими даними про перетин кордону, у період від 2015 до 2022 року він відвідував країну 26 разів.

Востаннє чоловік виїхав з України приблизно за місяць до початку повномасштабного російського вторгнення. Його поїздка тривала близько двох із половиною тижнів.

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Після початку повномасштабної війни інформації про його перебування небагато. Однак журналісти знайшли відомості про те, що принаймні у 2025 році Канюка був в окупованому Криму.

Журналісти зателефонували до його сина і поцікавилися, хто розпорядник резиденції під Києвом.

«А вам нащо це знати? Там все законно, все нормально. Це все, що вам треба знати. До побачення», — по телефону відповів журналістці один із синів Канюки.

Деталі про маєток за гроші з російського «Газпрому»

Резиденція складає 850 квадратних метрів з гостьовим та будинком для охорони. Продають її за $4 000 000. Можна й орендувати — за $7 500 доларів на місяць.

У маєтку — зброярня, більярд, кімната для дегустації вина, два басейни та сауна, зона барбекю, шкіряні ліжка та власний парк.

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