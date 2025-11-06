ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
556
1 хв

Російський удар по Дніпропетровщині: з'явилися шокувальні фото наслідків

У Кам’янському постраждали восьмеро людей, місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під’їздів чотириповерхівки.

Світлана Несчетна
Удар російських дронів па Дніпропетровщині

Удар російських дронів па Дніпропетровщині / © Дніпропетровська ОДА

Ворог масовано атакував місто Кам’янське у Дніпропетровській області безпілотниками. Це сталося у ніч проти 6 листопада.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА у Telegram.

Постраждали восьмеро людей. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під’їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

БпЛА агресор вдарив й по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Зайнялася будівля комунального підприємства.

По Нікопольщині російська армія продовжувала цілити FPV-дронами та артилерією. Била по самому Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені п’ятиповерхівка, приватний будинок, лінія електропередач.

Наслідки удару російських безпілотників па Дніпропетровщині / © Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Захисники неба знищили в області 13 безпілотників, повідомили в ПвК.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 4 листопда, ворог атакував ракетою та безпілотниками Миколаївську громаду Синельниківського району на Дніпропетровщині. Загинула 65-річна жінка. Ще вісім людей постраждали, серед них двоє дітей.

