Укрaїнa
683
1 хв

Російський удар по Дніпру: що відомо про постраждалих

У місті пошкоджена чотириповерхівка, інформаціє про завдані збитки уточнюється.

Богдан Скаврон
Атака "Шахедами"

Внаслідок атаки "Шахедів" по Дніпру постраждали мирні мешканці / © ТСН

Увечері 6 листопада російська терористична армія завдала удару безпілотниками по місту Дніпру. Наразі відомо про чотирьох постраждалих від російськії атаки.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Вячеслав Гайваненко.

За його інформаією серед постраждалих — 34-річна жінка та троє чоловіків віком 40, 42 і 57 років. Всі вони госпіталізовані — в стані середньої тяжкості.

Гайваненко додав, що у місті пошкоджена чотириповерхівка.

«Дані щодо збитків, завданих ворогом, продовжують уточнюватися», — зазначив він.

Нагадаємо, 6 листопада у Краматорській територіальній громаді ворожий дрон влучив у пасажирський автобус.

683
