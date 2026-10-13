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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2611
Час на прочитання
2 хв

РФ ракетою знесла під’їзд у багатоповерхівці: під завалами знайшли тіла трьох людей, багато поранених (оновлено)

Пошуково-рятувальна операція триває.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Наслідки удару по Харкову

Наслідки удару по Харкову / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

У Харкові на місці обвалу житлового будинку, пошкодженого внаслідок російської атаки, рятувальники виявили тіла трьох людей.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

«Під завалами будинку у Холодногірському районі знайдено тіла трьох людей…», — йдеться у заяві мера.

Крім трьох загиблих, відомо про понад 10 постраждалих від вечірнього обстрілу.

За словами Терехова, рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування будинку.

Що повідомили рятувальники

Унаслідок масованої ворожої атаки на Харків постраждали 11 людей, ще трьох вдалося врятувати

Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.

«Ввечері 12 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Холодногірському та Шевченківському районах міста. Під ударом опинилися житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури.

Одна з ракет влучила в чотириповерховий житловий будинок, унаслідок чого повністю зруйновано під’їзд. Під завалами можуть перебувати люди. Тривають гасіння пожежі та аварійно-рятувальні роботи», — йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Під час ліквідації наслідків ворожого удару постраждав рятувальник. Його госпіталізували до лікарні.

За іншими адресами також зафіксовано руйнування та пожежі.

На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, піротехніки, кінологи, співробітники Національної поліції, медики, волонтери та комунальні служби міста. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Раніше повідомлялося, що у Харкові в Холодногірському районі внаслідок російського удару зазнав серйозних руйнувань житловий будинок.

Ми раніше інформували, що ворог завдав масованого удару по Харкову застосувавши 10 ракет типу «Бандероль».

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