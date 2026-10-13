РФ ракетою знесла під’їзд у багатоповерхівці: під завалами знайшли тіла трьох людей, багато поранених (оновлено)

Наслідки удару по Харкову / © ДСНС

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У Харкові на місці обвалу житлового будинку, пошкодженого внаслідок російської атаки, рятувальники виявили тіла трьох людей.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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«Під завалами будинку у Холодногірському районі знайдено тіла трьох людей…», — йдеться у заяві мера.

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Крім трьох загиблих, відомо про понад 10 постраждалих від вечірнього обстрілу.

За словами Терехова, рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування будинку.

Що повідомили рятувальники

Унаслідок масованої ворожої атаки на Харків постраждали 11 людей, ще трьох вдалося врятувати

Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.

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«Ввечері 12 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Холодногірському та Шевченківському районах міста. Під ударом опинилися житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури.

Одна з ракет влучила в чотириповерховий житловий будинок, унаслідок чого повністю зруйновано під’їзд. Під завалами можуть перебувати люди. Тривають гасіння пожежі та аварійно-рятувальні роботи», — йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Під час ліквідації наслідків ворожого удару постраждав рятувальник. Його госпіталізували до лікарні.

За іншими адресами також зафіксовано руйнування та пожежі.

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На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, піротехніки, кінологи, співробітники Національної поліції, медики, волонтери та комунальні служби міста. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Раніше повідомлялося, що у Харкові в Холодногірському районі внаслідок російського удару зазнав серйозних руйнувань житловий будинок.

Ми раніше інформували, що ворог завдав масованого удару по Харкову застосувавши 10 ракет типу «Бандероль».

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