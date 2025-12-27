ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
412
Час на прочитання
1 хв

Російський удар по Києву: пошкоджено одну з будівель Міносвіти (фото)

Cеред працівників міністерства та відвідувачів постраждалих немає

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Наслідки удару по одній з будівель Міносвіти

Наслідки удару по одній з будівель Міносвіти / © Андрій Вітренко у Facebook

Внаслідок комбінованого ракетно-дронового удару російської терористичної армії 27 грудня у Києві було пошкоджено одну з адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

На щастя, серед працівників міністерства та відвідувачів постраждалих немає.

«Наразі на місці події працюють аварійно-рятувальні служби — триває розбір завалів та ліквідація наслідків влучання», — повідомив Вітренко.

Наслідки удару по одній з будівель Міносвіти / © Андрій Вітренко у Facebook

Наслідки удару по одній з будівель Міносвіти / © Андрій Вітренко у Facebook

За його словами, у міністерстві вживають необхідних заходів для забезпечення безперервності виконання ключових функцій в умовах тимчасового обмеження доступу до пошкодженої будівлі.

Наслідки удару по одній з будівель Міносвіти / © Андрій Вітренко у Facebook

Наслідки удару по одній з будівель Міносвіти / © Андрій Вітренко у Facebook

«Незважаючи на систематичні спроби агресора дестабілізувати діяльність державних інституцій, Міністерство освіти і науки України працює в штатному режимі та продовжує виконувати завдання з підтримки освітнього процесу, розвитку науки та поглиблення міжнародної співпраці», — наголосив заступник міністра.

Нагадаємо, внаслідок масованого удару по Києву 27 грудня загинула одна людина. Кількість потерпілих зросла до 28 осіб. Зокрема, 13 людей госпіталізували до медзакладів міста.

Дата публікації
Кількість переглядів
412
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie