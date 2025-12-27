- Дата публікації
Російський удар по Києву: пошкоджено одну з будівель Міносвіти (фото)
Cеред працівників міністерства та відвідувачів постраждалих немає
Внаслідок комбінованого ракетно-дронового удару російської терористичної армії 27 грудня у Києві було пошкоджено одну з адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України.
Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.
На щастя, серед працівників міністерства та відвідувачів постраждалих немає.
«Наразі на місці події працюють аварійно-рятувальні служби — триває розбір завалів та ліквідація наслідків влучання», — повідомив Вітренко.
За його словами, у міністерстві вживають необхідних заходів для забезпечення безперервності виконання ключових функцій в умовах тимчасового обмеження доступу до пошкодженої будівлі.
«Незважаючи на систематичні спроби агресора дестабілізувати діяльність державних інституцій, Міністерство освіти і науки України працює в штатному режимі та продовжує виконувати завдання з підтримки освітнього процесу, розвитку науки та поглиблення міжнародної співпраці», — наголосив заступник міністра.
Нагадаємо, внаслідок масованого удару по Києву 27 грудня загинула одна людина. Кількість потерпілих зросла до 28 осіб. Зокрема, 13 людей госпіталізували до медзакладів міста.