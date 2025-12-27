Російський удар по Києву: пошкоджено одну з будівель Міносвіти (фото)

Наслідки удару по одній з будівель Міносвіти / © Андрій Вітренко у Facebook

Реклама

Внаслідок комбінованого ракетно-дронового удару російської терористичної армії 27 грудня у Києві було пошкоджено одну з адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

На щастя, серед працівників міністерства та відвідувачів постраждалих немає.

Реклама

«Наразі на місці події працюють аварійно-рятувальні служби — триває розбір завалів та ліквідація наслідків влучання», — повідомив Вітренко.

Наслідки удару по одній з будівель Міносвіти / © Андрій Вітренко у Facebook

За його словами, у міністерстві вживають необхідних заходів для забезпечення безперервності виконання ключових функцій в умовах тимчасового обмеження доступу до пошкодженої будівлі.

Наслідки удару по одній з будівель Міносвіти / © Андрій Вітренко у Facebook

«Незважаючи на систематичні спроби агресора дестабілізувати діяльність державних інституцій, Міністерство освіти і науки України працює в штатному режимі та продовжує виконувати завдання з підтримки освітнього процесу, розвитку науки та поглиблення міжнародної співпраці», — наголосив заступник міністра.

Нагадаємо, внаслідок масованого удару по Києву 27 грудня загинула одна людина. Кількість потерпілих зросла до 28 осіб. Зокрема, 13 людей госпіталізували до медзакладів міста.