Російський удар по Львову: у власному будинку загинула родина

Наслідки атаки

У Львові загинула родина з чотирьох осіб під час повітряної атаки, яку влаштувала Росія 5 жовтня.

Про це повідомила обласна прокуратура.

«Унаслідок потрапляння ворожого об’єкта зруйновано житловий будинок у с. Лапаївка. На місці удару загинула родина з 4 осіб, серед яких — 15-річна дівчинка», — йдеться у повідомленні відомства.

Ще одного члена сім’ї, а також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці.

Також на території Львова та області зафіксовано низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти неділі, 5 жовтня, масовано атакували Україну. Ворог від вечора суботи розпочав повітряний удар, використовуючи «Шахеди» та КАБи, вранці у небо піднялася стратегічна авіація росіян, відбулися пуски ракет. На Львівщині — четверо загиблих.

Президент України Володимир Зеленський гнівно відреагував на нічний удар.

Про всі деталі нічного терору, який росіяни влаштували українцям, читайте у новині.