Укрaїнa
193
1 хв

Російський удар по Львову: з'явилися кадри наслідків

У Львові тривають роботи на місці обстрілу 19 листопада. Постраждав, зокрема, енергооб’єкт.

Катерина Сердюк
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріл Львова 19 листопада

Обстріл Львова 19 листопада

Армія РФ 19 листопада вдарила по Львову. З’явилися кадри наслідків.

Про це повідомляє ДСНС.

Як стало відомо, внаслідок комбінованого російського удару пошкоджені об’єкти інфраструктури. Через це виникли кілька осередків пожеж.

Руйнувань зазнали:

  • енергооб’єкт;

  • деревообробне підприємство;

  • складське приміщення.

«До ліквідації наслідків ударів залучені понад 200 рятувальників, 41 одиниця спецтехніки та пожежний робот ДСНС», — йдеться у повідомленні.

Раніше мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що внаслідок атаки РФ на межі міста горять цивільні склади з шинами. Пожежники докладають усіх зусиль для приборкання вогню. За попередніми даними, дим не становить загрози для здоров’я.

«На щастя, жертв немає. Усі служби працюють на місці. Будь ласка, закрийте вікна!», — зазначив міський голова.

193
