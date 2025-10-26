Російський удар по мікроавтобусу на Сумщині: один з постраждалих помер

У лікарнях Сумщини 13 людей / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російські військові завдали прицільного удару дроном по рейсовому мікроавтобусу, який рухався дорогою поблизу Миколаївської сільської громади в Сумському районі. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі — звичайні пасажири, які їхали цивільним маршрутом.

Про це йдеться у повідомленні Сумської ОДА/ОВА.

За даними місцевої влади, удар був цілеспрямований по пасажирському транспорту — ворог вдарив просто по людях.

Реклама

Мікроавтобус, який рухався у бік Сум, загорівся і повністю згорів. На цій ділянці дороги рух рейсового транспорту був заборонений через підвищену небезпеку, адже росіяни неодноразово атакували цей напрям дронами.

Спочатку повідомлялося про п’ятьох поранених, серед яких була дитина.

Пізніше кількість постраждалих зросла до десяти, а згодом — до 13 осіб після додаткового обстеження лікарями.

Серед поранених — десять жінок, один чоловік і двоє дітей віком 8 та 15 років.

Реклама

Двоє людей, зокрема дитина, перебувають у тяжкому стані. Медики борються за їхні життя.

Пізніше стало відомо, що, на жаль, у лікарні помер 69-річний чоловік, поранений під час цієї ворожої атаки

«Ще в машині швидкої медики розпочали реанімаційні заходи, однак травми були надто тяжкими — врятувати його не вдалося. Щирі співчуття близьким загиблого», — зазначили в ОВА.

Крім того, медики зафіксували звернення ще однієї постраждалої.

Реклама

Тож, станом на 21:21 год 26 жовтня від удару російського безпілотника по мікроавтобусу загинув один чоловік, ще 13 людей поранені.

«Ігнорування вимог безпеки створює ризики для життя людей і може мати трагічні наслідки. Безвідповідальність у таких питаннях — неприпустима», — йдеться у повідомленні влади.

Рух у цій зоні обмежений. Для пасажирських перевезень розроблені резервні, більш безпечні маршрути, які доведені до перевізників.

Зазначимо, що у Києві дрон РФ обірвав життя талановитої 19-річної Анастасії Маслій.

Реклама

Дівчина загинула внаслідок удару російського дрону по житловій багатоповерхівці Києва в ніч на 26 жовтня.