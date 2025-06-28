Російський удар по Одесі забрав життя подружжя: що відомо про загиблих

Росія вдарила по Одесі / © Національна поліція України

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Внаслідок влучання російського дрона в квартиру в Одесі 28 червня загинула соціальна педагогиня Михайлівського ліцею Катерина Борсинська та її чоловік Валентин.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

«Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина наймирнішої в світі професії: вчитель, соціальний педагог Михайлівського ліцею Борсинська Катерина і її чоловік Валентин. Розділяємо цю втрату разом з освітянською родиною нашого міста. Щирі співчуття рідним і друзям», — написав Труханов.

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Їхні тіла дістали з-під завалів зруйнованого багатоповерхового будинку.

Загибла педагогиня Катерина Борсинська / © Facebook/Геннадій Труханов

Удар по Одесі 28 червня

У ніч проти 28 червня 2025 року російські війська атакували Україну 23 ударними дронами Shahed та безпілотниками-імітаціями. Сили протиповітряної оборони знищили 22 з них.

Водночас в Одесі ворожий дрон вдарив по 21-поверховому житловому будинку. Вибух спричинив пожежу, що охопила три поверхи — 7-й, 8-й і 9-й. Люди опинилися заблокованими у квартирах. За даними ОВА постраждали 14 осіб, двоє загинули. Водночас в прокуратурі повідомили про 17 постраждалих.