Укрaїнa
229
1 хв

Російський удар по Тернополі: якими ракетами атакували багатоповерхівки

Уламки російських крилатих ракет, якими держава-агресорка завдала удару, вивчають правоохоронці.

Богдан Скаврон
Зруйнований російською ракетою будинок у Тернополі

Зруйнований російською ракетою будинок у Тернополі / © Командування Повітряних Сил ЗСУ

Для атаки на багатоповерхівки у місті Тернополі російська терористична армія використала крилаті ракети Х-101, які містять компоненти та комплектувальні, виготовлені у США, Китаї і Тайвані, Німеччині, Нідерландах та інших країнах.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

«Станом на 16.00 знайдено та ідентифіковано уламки однієї із крилатих ракет, яка влучила у дев’ятиповерхівку 19 листопада 2025 року. Це ракета Х-101, виготовлена у четвертому кварталі 2025 року», — йдеться у повідомленні.

Уламки російських крилатих ракет, якими держава-агресорка завдала удару, вивчають правоохоронці, щоб задокументувати черговий терористичний акт росіян проти мирного населення України.

/ © Командування Повітряних Сил ЗСУ

© Командування Повітряних Сил ЗСУ

«Таких трагедій, як нині в Тернополі, можна було б уникнути, якби Росія не знаходила можливість обходити уже оголошені санкції проти держави-терориста», — наголосили у Повітряних Силах.

/ © Командування Повітряних Сил ЗСУ

© Командування Повітряних Сил ЗСУ

Українські військові додали, що крилаті ракети Х-101, якими атакували Тернопіль, були випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування «Олєнья») та 4-х Ту-160МС (аеродроми базування «Енгельс» та «Українка»).

Райони пусків — Вологодська та Астраханська області РФ.

Нагадаємо, минулої ночі, 19 листопада, росіяни атакували Тернопіль ракетами, влучивши по житлових багатоповерхівках. Спалахнули пожежі, зазнали руйнувань кілька поверхів і під завалами опинилися люди.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що після російської атаки у Тернополі немає зв’язку з 25 людьми.

