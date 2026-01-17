ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
197
1 хв

Російський удар по енергетиці: знеструмлено місто біля Запоріжжя

Критична інфраструктура у Вільнянську переведена на резервне живлення.

Богдан Скаврон
Знеструмлення після російського удару

Увечері в суботу, 17 січня, внаслідок удару російської терористичної армії по Запорізькій області знеструмлено місто Вільнянськ, розташоване за 18 км від обласного центру.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, внаслідок ворожого удару виникла пожежа.

Через знеструмлення міста котельні у Вільнянську працюють від генераторів.

Централізоване водопостачання також забезпечується резервним живленням.

«Усі служби працюють над відновленням», — повідомив Федоров.

Згодом начальник Запорізької ОВА додав, що критична інфраструктура у Вільнянську переведена на резервне живлення.

Нагадаємо, увечері в суботу, 17 січня, російські безпілотники вдруге за день завдали удару по місту Харкову. Зафіксовано два влучання — зокрема, в об’єкт критичної інфраструктури.

197
