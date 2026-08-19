Російський удар по Житомиру забрав життя двох поліцейських: стали відомі їхні імена

Через російський удар по будівлі поліції в Житомирі загинули капітан Артем Зубчук і пані підполковник Юлія Євдокимова / © МВС

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Стали відомі імена двох співробітників поліції, які загинули внаслідок російського удару 19 серпня по будівлі Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

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РФ ударила по поліції в Житомирі — що відомо про загиблих

Внаслідок ворожої атаки загинули 32-річний капітан поліції, старший оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області Артем Зубчук та 39-річна підполковниця поліції, помічниця начальника ГУНП у Житомирській області Юлія Євдокимова.

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Ворожий обстріл стався вдень, коли всередині приміщення перебували як співробітники, так і цивільні відвідувачі. Під час оголошення тривоги більшість людей встигла спуститися до укриття, однак подвійний прямий удар призвів до загибелі двох правоохоронців. Понад 40 людей дістали поранення, усім їм надають медичну допомогу. На місці влучання тривають аварійно-рятувальні роботи.

«Трагічний день не лише для Національної поліції України, а й для всієї системи МВС. Цинічний і свідомий удар, вдень, коли у приміщенні перебували не лише працівники, а й відвідувачі — цивільні громадяни», — зазначив очільник МВС.

Атака РФ на Житомир 19 серпня 2026 року / © Національна поліція України

Іван Вигівський наголосив, що російські війська свідомо атакують тих, хто допомагає цивільним. За його словами, цей удар є продовженням тактики ворога з «полювання» на захисників і рятувальників. Міністр зазначив, що поліцейські, рятувальники, їхній транспорт і будівлі щодня стають цілями не лише у прифронтових регіонах, і найчастіше — саме тоді, коли вони надають допомогу людині.

Атака РФ на Житомир 19 серпня — що відомо

Нагадаємо, через російську атаку по Житомиру вдень 19 серпня загинуло двоє поліцейських, ще 20 людей зазнали поранень. Удар стався по будівлі обласного управління Нацполіції, де внаслідок обстрілу спалахнули дах і четвертий поверх.

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До слова, українців попереджають про ризик масованого удару РФ найближчими днями.

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