Масований повітряний удар по Києву, якого у ніч проти 7 вересня завдала російська терористична армія, прорвав найпотужнішу зону захисту української ППО. Урядовий район столиці України вважається найкраще захищеною територією в країні.

Про це пише The New-York Times.

«У ніч проти неділі оборонні засоби були прорвані, коли Росія розпочала найбільшу атаку безпілотників за всю історію війни, пошкодивши урядову будівлю вперше з початку повномасштабного вторгнення», — йдеться у публікації.

У виданні процитували повідомлення Повітряних сил, які заявили, що дев’ять ракет та майже 60 безпілотників уникли засобів протиповітряної оборони та вразили урядовий об’єкт.

Журналісти американського видання наголосили, що Росія цієї ночі запустила 805 ударних безпілотників, а також 17 крилатих та балістичних ракет.

«Від минулої осені Росія посилила атаки дронів, встановлюючи нові рекорди майже щомісяця за кількістю випущеної зброї. До недільного нападу найбільша атака відбулася 9 липня, коли Росія запустила 728 дронів», — йдеться у публікації.

Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня Росія здійснила наймасштабніший повітряний удар по Україні від початку повномасштабного вторгнення.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко показала, який вигляд має зсередини будівля Кабінету міністрів після пожежі, спричиненої російським ударом.