ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1847
Час на прочитання
1 хв

Російський удар прорвав найпотужнішу зону захисту української ППО — NYT

Росія посилила атаки дронів, встановлюючи нові рекорди майже щомісяця за кількістю випущеної зброї.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака "Шахедів"

Атака "Шахедів" / © ТСН

Масований повітряний удар по Києву, якого у ніч проти 7 вересня завдала російська терористична армія, прорвав найпотужнішу зону захисту української ППО. Урядовий район столиці України вважається найкраще захищеною територією в країні.

Про це пише The New-York Times.

«У ніч проти неділі оборонні засоби були прорвані, коли Росія розпочала найбільшу атаку безпілотників за всю історію війни, пошкодивши урядову будівлю вперше з початку повномасштабного вторгнення», — йдеться у публікації.

У виданні процитували повідомлення Повітряних сил, які заявили, що дев’ять ракет та майже 60 безпілотників уникли засобів протиповітряної оборони та вразили урядовий об’єкт.

Журналісти американського видання наголосили, що Росія цієї ночі запустила 805 ударних безпілотників, а також 17 крилатих та балістичних ракет.

«Від минулої осені Росія посилила атаки дронів, встановлюючи нові рекорди майже щомісяця за кількістю випущеної зброї. До недільного нападу найбільша атака відбулася 9 липня, коли Росія запустила 728 дронів», — йдеться у публікації.

Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня Росія здійснила наймасштабніший повітряний удар по Україні від початку повномасштабного вторгнення.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко показала, який вигляд має зсередини будівля Кабінету міністрів після пожежі, спричиненої російським ударом.

Дата публікації
Кількість переглядів
1847
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie