Російський удар знищив найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" в Києві

Наслідки атаки. Фото: Євген Тафійчук

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У ніч проти понеділка, 15 червня, російські військові вкотре масовано атакували Україну. Зокрема, ракетний обстріл знищив найбільший інноваційний термінал «Нової пошти» в Києві.

Деталі повідомив гендиректор компанії Євген Тафійчук.

«У цей термінал вкладені не лише кошти. У ньому втілені знання, досвід, амбіції та віра тисяч людей у те, що український бізнес може створювати об’єкти світового рівня навіть під час війни… Ми зробимо ще краще, ще сучасніше, ще сильніше», — написав керівник.

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Нічна атака по Україні — що відомо

Уночі росіяни вдарили по Успенському собору в Києві. Після нічного обстрілу Києво-Печерської лаври, який влаштували росіяни, пошкоджено мінімум 5 об’єктів національного значення і декілька об’єктів місцевого значення.

Також сталася пожежа в будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» на площі 1 000 м², заявили в ДСНС.

У Харкові рятувальники гасили пожежу від чергової атаки, коли Росія вдарила по них, повідомили в ДСНС. Загинули четверо надзвичайників, ще щонайменше пʼять — поранені. Також постраждали 4 цивільних у Холодногірському та Шевченківському районах, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

На Київщині відомо про 3 поранених після ударів РФ, серед постраждалих — дитина 2011 року народження. Росіяни атакували Броварський, Вишгородський, Бучанський, Фастівський та Бориспільський райони, повідомили в ОВА.

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У ніч проти 15 червня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів. Основний напрямок удару — Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.

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