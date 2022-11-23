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"Росію необхідно ізолювати": Зеленський відреагував на рішення Європарламенту про визнання РФ спонсоркою тероризму

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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Час на прочитання
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"Росію необхідно ізолювати": Зеленський відреагував на рішення Європарламенту про визнання РФ спонсоркою тероризму

Європарламент ухвалив рішення про визнання РФ державою - спонсором тероризму.

Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму. Резолюцію підтримали 494 європарламентарі, 58 були проти, 44 утрималися.

На таке рішення цивілізованої Європи відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Вітаю рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі", - написав Зеленський.

Справедливе рішення парламет Європи ухвалив сьогодні, 23 листопада.

"Європарламент рішуче засуджує воєнні злочини та акти терору проти цивільного населення, що здійснені РФ та її поплічниками з метою досягнення руйнівних політичних цілей в Україні та на території інших країн, та визнає Росію як державу, що спонсорує тероризм, та як державу, що використовує терористичні засоби", - йдеться  у документі.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав 3 пункти, з яких на нинішньому етапі війни складається тактика держави-терористки Росії.

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Дата публікації
Перегляди
1285
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