Росію змусять заплатити за підрив Каховської ГЕС: яка сума позову

Внаслідок зруйнування російськими окупантами Каховської ГЕС Україні було завдано збитків на 2,5 млрд євро. Саме на таку суму "Укргідроенерго" готується подати позов до міжнародного арбітражного суду.

Про це генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив в інтерв'ю DW.

За його словами, російській стороні надіслано повідомлення з претензією щодо сплати цієї суми, на відшкодування відведено термін — пів року.

“Ми знайшли можливість поінформувати Росію – зробили це за допомогою європейських друзів і маємо відмітку, що і канцелярія їхня, і президент їхній, і МЗС, і всі структури, які повинні отримати ту претензію, вони отримали", – пояснив Сирота.

Гендиректор "Укргідроенерго" стверджує, що багато юридичних компаній готові захищати в судовому процесі Україну щодо відшкодування Росією цих збитків.

"Така робота ведеться з міжнародними донорами”, - зауважив він.

Ігор Сирота нагадав, що зруйноване Каховське водосховище було найбільшим в каскаді Дніпра, в результаті його підриву країна втратила 35% прісної води.

"Ми втратили судноплавство, ми втратили можливість наповнювати водосховище, ставки-охолоджувачі для Запорізької атомної станції. Ми бачимо, що йде обміління колодязів, ми розуміємо, що буде засолення ґрунтів”, – перелічив він наслідки російської диверсії.

Гендиректор "Укргідроенерго" вважає, що водосховище і Каховську ГЕС потрібно відновити, причому електростанція повинна бути потужнішою майже вдвічі.

Нагадаємо, раніше російський генерал Олег Макаревич отримав підозру за наказ підірвати Каховську ГЕС.

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