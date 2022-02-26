"Роскомнагляд" вимагав від низки ЗМІ видалити достовірну інформацію про напад РФ на Україну

Відповідне повідомлення вони отримали 26 лютого.
"Роскомнагляд" вимагав від низки ЗМІ видалити матеріали, які стосуються нападу Російської Федерації на Україну.
Про це повідомляє "Новая Газета".
Так, відповідне повідомлення отримали "Новая газета", "Медіазона" та "Дождь". Зокрема, від "Новой газети" вимагали видалити звернення незалежних медіа із "Синдикату-100" з приводу так званої "спеціальної операції Росії" в Україні, а також звернення головного редактора видання та лауреата Нобелівської премії миру Дмитра Муратова. Інакше виданню загрожує блокування.
"На зазначених ресурсах під виглядом достовірних повідомлень розміщена недостовірна суспільно значуща інформація про обстріли ЗС РФ українських міст і загибель мирних жителів України внаслідок дій Російської Армії, а також матеріали, в яких проведена операція називається нападом, вторгненням або оголошенням війни", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.