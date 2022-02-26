"Роскомнагляд" вимагав від низки ЗМІ видалити достовірну інформацію про напад РФ на Україну

"Роскомнагляд" вимагав від низки ЗМІ видалити достовірну інформацію про напад РФ на Україну

Відповідне повідомлення вони отримали 26 лютого.

"Роскомнагляд" вимагав від низки ЗМІ видалити матеріали, які стосуються нападу Російської Федерації на Україну.

Про це повідомляє "Новая Газета".

Так, відповідне повідомлення отримали " Новая газета ", "Медіазона" та " Дождь ". Зокрема, від "Новой газети" вимагали видалити звернення незалежних медіа із "Синдикату-100" з приводу так званої "спеціальної операції Росії" в Україні, а також звернення головного редактора видання та лауреата Нобелівської премії миру Дмитра Муратова. Інакше виданню загрожує блокування.

"На зазначених ресурсах під виглядом достовірних повідомлень розміщена недостовірна суспільно значуща інформація про обстріли ЗС РФ українських міст і загибель мирних жителів України внаслідок дій Російської Армії, а також матеріали, в яких проведена операція називається нападом, вторгненням або оголошенням війни", - йдеться в повідомленні.

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