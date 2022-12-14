Роскомнагляд вимагає від казахстанського ЗМІ видалити новини про війну в Україні: у виданні нагадали, що живуть не в РФ

Роскомнагляд вимагає від казахстанського видання видалити кілька новин про війну в Україні.

Роскомнагляд скерував до одного з видань в Казахстані повідомлення з прибрати із сайту новини про російське вторгнення в Україну, погрожуючи, що у разі відмови заблокують цей ресурс на території РФ. В редакції дали зрозуміти, що вимоги не виконуватимуть.

Про це повідомляє видання "Власть".

Зазначається, що Роскомнагляд вимагав видалити новини про обстріл російськими ракетами Вінниці, внаслідок якого загинули десятки людей, а також новину про кількість загиблих мирних жителів Маріуполя, який кілька місяців перебував в облозі у російських окупантів.

Видання "Влада", до якого в Роскомнагляду виникли претензії, вказали російському регулятору його місце, зазначивши, що діяльність казахстанських ЗМІ не регулюється російськими законами та наглядовими відомствами.

"Редакція не має наміру видаляти зазначені чи будь-які інші новини про війну в Україні та продовжить її висвітлення незалежно від того, якої думки з цього приводу дотримуються у російському відомстві, відповідальному за військову цензуру", - відповіли у "Владі".

Нагадаємо, що в РФ готують покарання для військових оглядачів "за дискредитацію "СВО" в Україні. Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов підписав наказ для "Роскомналяду" розслідувати діяльність відомих російських військових блогерів.

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