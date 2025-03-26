Рослини будуть вдячні: копійчаний засіб від шкідників і хвороб, який є на кожній кухні

Цей засіб можна знайти практично на кожній кухні. Читайте про захист від шкідників та хвороб у матеріалі ТСН.ua.

Не всі знають, що садівники й городники активно використовують корицю для захисту рослин, навіть розсади. Ця пряність є прекрасним антисептиком. Тому вона знадобиться і під час пересаджування кімнатних квітів.

Раніше ТСН.ua писав про попіл як добриво, а тепер поговоримо про те, як використовувати корицю на городі.

Чим кориця корисна для рослин

Кориця володіє сильними дезинфікувальними властивостями. Тому цю ароматну пряність спеціалісти радять використовувати під час пересаджування. Особливо корисною вона буде в разі, якщо ви додатково обрізаєте коріння рослини.

Щоб культура після пересаджування прийнялася і добре вкорінилася, потрібно щільно посипати на її корінці корицю.

Як підживити рослини корицею — прості поради

Корицю як добриво використовують багато садівників і городників. Але найбільше вона все ж підходить саме для кімнатних рослин. Якщо просто підсипати до горщика з землею трохи кориці щомісяця, можна побачити, як рослина швидко зростає, випустила бутони і збільшила кількість листя.

В городі кориця використовується не так часто. І даремно. Адже ця пряність здатна стимулювати розвиток і квітіння культур.

Кориця від шкідників — копійчаний захист

Дуже дієво кориця відлякує деяких комах. Зокрема, її запах не подобається мурахам і мошкам. Кориця допомагає захистити рослини і дерева від попелиці.

Щоб позбутися набридливих комах, просто насипте невелику кількість кориці поряд із тим місцем, де вони найчастіше збираються.

Читайте також: