Як правильно поливати город влітку? / © Pexels

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Напевно, кожен городник хоча б раз чув слово "агротехніка". Це наука, яка вивчає догляд за рослинами різних сортів і видів. Поливання — один із методів агротехніки. Якщо поливати правильно, це може бути благом для овочевих культур, в іншому разі — навіть спричинити затримки в розвитку. Про які правила потрібно пам'ятати, щоб отримати великий урожай?

Чи можна поливати город холодною водою

На своїх ділянках ми переважно користуємося шлангом, приєднуючи до нього різноманітні розбризкувачі для того, щоб поливання було рівномірнішим і якіснішим, а також охоплювало якомога більшу площу. В будь-якому разі вода для поливання городу береться зі свердловини чи колодязя (в рідксних випадках — із водопроводу). І вона досить холодна.

Варто враховувати, що влітку ґрунт може прогріватися до 70 градусів на сонці і до 35 градусів у тіні. Тому поливання холодною водою може зашкодити рослинам. Насамперед це викликає загнивання кореневої системи, уповільнює розвиток, знижує стійкість до захворювань. Тому фахівці рекомендують використовувати краплинний варіант поливання. В такому разі вода у шлангу прогріється і буде подаватися до рослин уже теплою.

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Як часто поливати овочі на городі

Не існує жодних універсальних графіків поливання, адже завжди враховується регіон, склад ґрунту, вік рослини, погодні умови, загущеність саду чи городу тощо.

Деякі городні культури треба поливати частіше за інші, а є й такі, які взагалі можуть вирости без додаткового поливання. Наприклад, якщо ви запитаєте, як часто поливати помідори, то дехто з городників віддає перевагу вирощуванню цієї рослини без поливання. Якщо налити достатню кількість води до лунки під час висаджування, а потім правильно замульчувати грядку, кущ виросте з гарним запасом листя та зав'язі.

Чому помідори можна не поливати? Напевно, ви неодноразово звертали увагу, що на листі та стеблах цієї городньої культури є ледь помітні волоски-колючки. Саме вони потрібні рослині, щоб зберігати вологу. Рано-вранці можна побачити, що листя помідорів повністю мокре. Вночі на нього осідає туман, а на світанку роса, частинки вологи збираються в краплини, стікають по поверхні листя і вбираються рослиною.

Як часто поливати огірки? На листі та стеблах цих рослин також присутні волосинки-колючки, тому під час дощу та якщо вранці є роса, вони отримують достатньо вологи. До початку квітіння огірки поливають не частіше двох разів на тиждень (дощ — це також поливання). В період зростання вистачить одного разу на п'ять днів. А ось коли вже з'являться зав'язі, краще кількість поливання збільшити до трьох разів на тиждень. Від середини серпня до кінця сезону огіркам вистачить одного поливання на 10 днів.

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