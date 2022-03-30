Рослини, які не можна вирощувати поруч: поради городникам

Рослини, які не можна вирощувати поруч: поради городникам

Дуже часто буває так, що ніби-то на дачі чи в городі все зроблено правильно - і посаджено вчасно, в потрібні терміни, і насіння підготували як треба, з поливом все нормально, температура підходить, а результатів, а врожаїв не має. Причина часто криється в несумісності багатьох рослин. Як рослини не можна вирощувати поряд, розбирався ТСН.ua

Достеменно відомо, що не всі люди здатні вживатися між собою. Так само деякі типи рослин не витримують конкуренції один з одним і причина цього в алелопатії – так по-вченому називається взаємна неприязнь рослин, грибів та мікроорганізмів одна до одної. А все тому, що деякі рослини виділяють хімічні речовини, що згубно сприймаються іншими.

ТСН публікує групи рослин, що будуть негативно впливати на розвиток один одного. Радимо вам взяти його на замітку та користуватися, якщо надумаєте висадити чергові рослини поруч.Також наводимо список рослин, які добре уживаються одна з одно.

Перелік рослин, що не варто вирощувати разом

Картопля – томати – перець - баклажани

Почнемо наш перелік з рослин, що «конфліктують» не внаслідок алелопатії, а через свою близьку спорідненість. Так, пасльонові, а саме до цього сімейства належить картопля та томати переносять одні й ті самі хвороби, страждають від одних й тих самих недугів. Так, шкідники що вразили одну рослину, точно не дадуть спокій іншій. Окрім цього, до цієї пари не варто підсаджувати також й інші пасльонові – перець й баклажани.

Цибуля, часник – горох

Усі види цибулі нещадно пригнічують ріст гороху. Так само шкідливий вплив на горох має й часник.

Морква – кріп, петрушка

Ця пара окутана міфами, адже вченими не підтверджена алелопатія між цими рослинами. Проте, досвід показує що ці рослини, все ж таки, не варто вирощувати поруч. І, хоча агрономи не здатні підтвердити те, що кріп та петрушка пригнічують розвиток моркви, ми радимо вам відмовитись від щільної посадки цих рослин близько одна до одної.

Капуста – виноград

Алелопатія між цими рослинами теж не вийшла за рамки теорії, але знавці радять утриматись від посадки капустяних грядок поруч із виноградною лозою. При їх близькому сусідстві ви ризикуєте погіршити смак ягід винограду. Ця пара вже 200 років як вважається антагоністами, тому радимо садити капусту якомога далі від винограду.

Перець – бобові – гарбузові культури – ягідні чагарники - полуниця

Рекомендуємо уникати близького сусідства цих рослин, адже вони разом страждають від грибкового захворювання – антракноза. Нехтуючи цими рекомендаціями, ви ризикуєте побачити чорні плями та виразки на листі та стеблах, які можуть згнити при ураженні цією хворобою.

Гірчиця – буряк, соняшник

Листова гірчиця вкрай не полюбляє висівання поруч із нею буряка. «Близькість» з соняшником теж може загрожувати пригніченням гірчиці.

Групи рослин, що позитивно впливають одна на одну

Нижче наведені рекомендації щодо близької посадки рослин.

Горох – морква, огірки, петрушка, ріпа

Замість вирощування гороху поруч із цибулею, рекомендуємо висадити горох разом з огірками, петрушкою, або ріпою.

Морква – шпинат, горох, цибуля

Як цибуля, так і горох зі шпинатом цілюще впливають на розвиток коренеплоду моркви.

Виноград – базилік, орегано, герань, квасоля, конюшина, ожина

Базилік, орегано та герань своїм сильним запахом відлякують шкідників від винограду. Експерти також радять не нехтувати сусідством винограду до квасолі, ожини та конюшини.

Капуста – кріп, м’ята, ромашка, чебрець, розмарин

Кріп та м’ята, ромашка та чебрець з розмарином – ось такі несхожі рослини створюють сприятливі умови для росту капусти.

Гірчиця – цибуля, спаржа, броколі, цвітна капуста

Рекомендується висівати гірчицю поруч з цибулею, спаржею, броколі та цвітною капустою – так ця рослина, що зазвичай не любить «сусідів», зможе посприяти росту рослин, що висаджені біля неї.

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