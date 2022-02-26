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"Россия иди на х*й": українців закликали розміщати лозунги замість зовнішньої реклами

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"Россия иди на х*й": українців закликали розміщати лозунги замість зовнішньої реклами

Чекати нічиїх погоджень не треба.

Власників зовнішньої реклами закликали розміщати лозунги типу "Россия иди на х*й" або "Оккупанты - вон из Украины" на носіях. 

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

"Розкажу вам, що таке психологічна війна!... Кожен самостійно і власним коштом розміщує на своєму носії реклами гасла типу – "Россия иди на х*й" або пом'якше типу "Оккупанты - вон из Украины". Не чекайте нічиїх погоджень! Ніякої іншої реклами бути не повинно! Дійте!" - написав він.

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