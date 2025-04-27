Чим краще підживлювати кімнатні рослини? / © Pexels

Реклама

Добавки в ґрунт: чим краще підживлювати кімнатні рослини

Саме підживлення вважається однією з найважливіших складових турботи про кімнатні рослини. Щоб квіти активно зростали, потрібно обрати правильне добриво, в якому містяться поживні речовини.

Для кімнатних рослин найкращим добривом є органіка (компост, перегній). Лише вона може забезпечити підживлення всіма поживними мікроелементами, а також покращення структури ґрунту.

Також можна використовувати й мінеральні добрива, однак у цьому разі дуже важливо стежити за дозуванням. Якщо додати надто багато — можна пересушити ґрунт, що призведе до опіків кореневої системи. Важливо дізнатися, який саме тип добрива підходить тим квітам, які ростуть у вашій оселі.

Реклама

Чим поливати вазони, щоб швидко росли

Звичайно, найбільш потрібна будь-яким рослинам, зокрема й кімнатним, вода. Однак цю просту істину часто забувають. Тим більше, що необхідно взяти до уваги, що різні види вимагають різної кількості води. Для кімнатних рослин надлишок вологи так само згубний, як і дефіцит.

Існують певні правила поливання, яких потрібно дотримуватися з кожною кімнатною рослиною:

Режим — обов'язково дізнайтеся, як часто потрібно поливати той чи інший вазон. Також врахуйте його розміри, особливості розвитку, тип ґрунту, пору року, температуру в приміщенні та освітлення. Вологість ґрунту — завжди перевіряйте її перед поливанням. Для цього можна використовувати гідрометр або просто перевіряти землю вручну (палець опускайте на глибину не менше 2-3 см). Якщо ґрунт сухий — можете поливати. Кількість води — застоювання води у вазоні не можна допускати, адже це може стати причиною підгнивання коренів. Після поливання завжди видаляйте залишки води з піддону. Якість води — для кімнатних рослин найкращою вважається дощова вода. Вона м'яка і не містить хлору. З водогону вода надто жорстка, містить чимало домішок, які негативно впливають на розвиток рослини. Якщо у вас немає іншого варіанту, то воду з водогону потрібно відфільтровувати і давати їй постояти протягом тижня. Температура води — для поливання не можна брати холодну чи гарячу воду, вона повинна бути кімнатної температури. Інакше це може призвести до стресу і затримки розвитку.

Читайте також: