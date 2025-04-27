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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
18k
Час на прочитання
2 хв

Ростимуть як на дріжджах: чим потрібно підживлювати кімнатні рослини

Домашній затишок неможливо уявити без кімнатних рослин. Але щоб вони щодня радували око своєю красою, потрібно знати, чим їх краще підживлювати.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чим краще підживлювати кімнатні рослини?

Чим краще підживлювати кімнатні рослини? / © Pexels

Добавки в ґрунт: чим краще підживлювати кімнатні рослини

Саме підживлення вважається однією з найважливіших складових турботи про кімнатні рослини. Щоб квіти активно зростали, потрібно обрати правильне добриво, в якому містяться поживні речовини.

Для кімнатних рослин найкращим добривом є органіка (компост, перегній). Лише вона може забезпечити підживлення всіма поживними мікроелементами, а також покращення структури ґрунту.

Також можна використовувати й мінеральні добрива, однак у цьому разі дуже важливо стежити за дозуванням. Якщо додати надто багато — можна пересушити ґрунт, що призведе до опіків кореневої системи. Важливо дізнатися, який саме тип добрива підходить тим квітам, які ростуть у вашій оселі.

Чим поливати вазони, щоб швидко росли

Звичайно, найбільш потрібна будь-яким рослинам, зокрема й кімнатним, вода. Однак цю просту істину часто забувають. Тим більше, що необхідно взяти до уваги, що різні види вимагають різної кількості води. Для кімнатних рослин надлишок вологи так само згубний, як і дефіцит.

Існують певні правила поливання, яких потрібно дотримуватися з кожною кімнатною рослиною:

  1. Режим — обов'язково дізнайтеся, як часто потрібно поливати той чи інший вазон. Також врахуйте його розміри, особливості розвитку, тип ґрунту, пору року, температуру в приміщенні та освітлення.

  2. Вологість ґрунту — завжди перевіряйте її перед поливанням. Для цього можна використовувати гідрометр або просто перевіряти землю вручну (палець опускайте на глибину не менше 2-3 см). Якщо ґрунт сухий — можете поливати.

  3. Кількість води — застоювання води у вазоні не можна допускати, адже це може стати причиною підгнивання коренів. Після поливання завжди видаляйте залишки води з піддону.

  4. Якість води — для кімнатних рослин найкращою вважається дощова вода. Вона м'яка і не містить хлору. З водогону вода надто жорстка, містить чимало домішок, які негативно впливають на розвиток рослини. Якщо у вас немає іншого варіанту, то воду з водогону потрібно відфільтровувати і давати їй постояти протягом тижня.

  5. Температура води — для поливання не можна брати холодну чи гарячу воду, вона повинна бути кімнатної температури. Інакше це може призвести до стресу і затримки розвитку.

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